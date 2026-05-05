Boeuf de 5 à 7 avec Patrick Jouannic : la musique d’Arthur Blythe, Salle Pannonica, Nantes

Boeuf de 5 à 7 avec Patrick Jouannic : la musique d’Arthur Blythe Dimanche 24 mai, 11h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Entrée libre pour le public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel de 11h à 17h, puis d’une représentation face au public à 17h. Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument.

Le dimanche 24 mai 2026 – Rendez-vous avec Patrick Jouannic : la musique d’Arthur Blythe

La musique du saxophoniste-compositeur Arthur Blythe se situe dans le jazz avant-gardiste des années 70 sans jamais décrocher de la tradition et du blues. Harmoniquement très « ouverte », elle s’appuie sur un groove solide et bien identifié qui lui donne un caractère jubilatoire, généreux et libre. Un univers passionnant à approcher pour un ou une instrumentiste.

Dans l’itinéraire musical du batteur et compositeur Patrick Jouannic (Soultime) se conjuguent les styles allant d’un jazz classique à plus débridées.

Atelier accessible gratuitement sur inscription auprès de Claire qui vous expliquera le déroulé de la journée. Lui écrire à boeufpanno@icloud.com

Venez avec votre instrument.

Atelier de 11h à 17h

Concert public à 17h (entrée libre) – Restitution

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « boeufpanno@icloud.com »}] [{« link »: « mailto:boeufpanno@icloud.com »}]

Boeuf de 5 à 7 au Pannonica Pannonica

Patrick Jouannic © Philippe Colliot