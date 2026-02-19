Boeuf de La Vache Qui Siffle Nautic Bar Moëlan-sur-Mer
Boeuf de La Vache Qui Siffle Nautic Bar Moëlan-sur-Mer vendredi 13 mars 2026.
Boeuf de La Vache Qui Siffle
Nautic Bar 34 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
2026-03-13
Le bœuf musical de La Vache qui siffle revient au Nautic Bar. Venez nous rejoindre dans cette ambiance chaleureuse pour jouer et chanter tous ensemble.
Ouvert à tous, les carnets de chansons, accords et paroles (plus de 300 chansons) sont à disposition. .
