Boeuf de La Vache Qui Siffle Nautic Bar Moëlan-sur-Mer

Nautic Bar 34 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Le bœuf musical de La Vache qui siffle revient au Nautic Bar. Venez nous rejoindre dans cette ambiance chaleureuse pour jouer et chanter tous ensemble.

Ouvert à tous, les carnets de chansons, accords et paroles (plus de 300 chansons) sont à disposition. .

Nautic Bar 34 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

