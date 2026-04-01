Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026 Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer
Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026 Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026
Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Coquillages, crustacés, algues, poissons… Partez à la rencontre de la richesse des bord de mer dans une approche résolument écologique, au fil d’une sensibilisation à la biodiversité du littoral.
Au programme techniques de pêche à pied, bonnes pratiques et réglementation en vigueur, pour apprendre à profiter de ce milieu fragile tout en le respectant.
Une belle occasion d’explorer la faune et la flore locales, de prendre un grand bol d’air et de partager un moment à la fois instructif et convivial.
Prévoir bottes, chaussures de mer ou vieilles chaussures et vêtements en fonction de la météo.
Animation d’environ deux heures. Avec prêt de matériel.
Réservation obligatoire. .
Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026
L’événement Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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