Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026 Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026

Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Coquillages, crustacés, algues, poissons… Partez à la rencontre de la richesse des bord de mer dans une approche résolument écologique, au fil d’une sensibilisation à la biodiversité du littoral.

Au programme techniques de pêche à pied, bonnes pratiques et réglementation en vigueur, pour apprendre à profiter de ce milieu fragile tout en le respectant.

Une belle occasion d’explorer la faune et la flore locales, de prendre un grand bol d’air et de partager un moment à la fois instructif et convivial.

Prévoir bottes, chaussures de mer ou vieilles chaussures et vêtements en fonction de la météo.

Animation d’environ deux heures. Avec prêt de matériel.

Réservation obligatoire. .

Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026

L’événement Découverte de la pêche à pied avec Océonico SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS