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AGENDA · Rennes

Boire et manger en Bretagne Musée de Bretagne Rennes

samedi 10 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Musée de Bretagne
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Boire et manger en Bretagne Musée de Bretagne Rennes 10 et 11 octobre Ille-et-Vilaine

gratuit

**Au pays du kouign amann, des crêpes et des galettes,** la gastronomie en dit long sur la société bretonne, dès le Néolithique.

Saviez-vous que le cidre n’était ni breton, ni normand ? Qui a inventé le tonneau ? Venez découvrir **l’histoire bretonne à travers** les objets du quotidien, liés à la nourriture et à la boisson : l’occasion de déconstruire certains clichés bretons, et de mieux comprendre les autres !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T17:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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