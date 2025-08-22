BOITACLOUS FRANJO Palais des Congrès Perpignan
BOITACLOUS FRANJO Palais des Congrès Perpignan jeudi 22 janvier 2026.
BOITACLOUS FRANJO
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 31 – 31 – 36
Début : 2026-01-22 20:29:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Palais des Congrès Sans prise de tête ni langue de bois !
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
English :
Palais des Congrès A no-holds-barred, no-nonsense affair!
German :
Palais des Congrès Ohne Kopfzerbrechen und ohne Fachchinesisch!
Italiano :
Palais des Congrès Un evento senza esclusione di colpi!
Espanol :
Palais des Congrès ¡Un asunto sin complejos ni tonterías!
L’événement BOITACLOUS FRANJO Perpignan a été mis à jour le 2025-08-22 par PERPIGNAN TOURISME