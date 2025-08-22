BOITACLOUS FRANJO Palais des Congrès Perpignan

BOITACLOUS FRANJO

BOITACLOUS FRANJO Palais des Congrès Perpignan jeudi 22 janvier 2026.

BOITACLOUS FRANJO

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 31 – 31 – 36

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:29:00
fin : 2026-01-22

Date(s) :
2026-01-22

Palais des Congrès Sans prise de tête ni langue de bois !
  .

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

English :

Palais des Congrès A no-holds-barred, no-nonsense affair!

German :

Palais des Congrès Ohne Kopfzerbrechen und ohne Fachchinesisch!

Italiano :

Palais des Congrès Un evento senza esclusione di colpi!

Espanol :

Palais des Congrès ¡Un asunto sin complejos ni tonterías!

L’événement BOITACLOUS FRANJO Perpignan a été mis à jour le 2025-08-22 par PERPIGNAN TOURISME