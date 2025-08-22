BOITACLOUS MON JOUR DE CHANCE Palais des Congrès Perpignan
BOITACLOUS MON JOUR DE CHANCE Palais des Congrès Perpignan vendredi 13 février 2026.
BOITACLOUS MON JOUR DE CHANCE
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 – 58
Début : 2026-02-13 20:29:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Palais des Congrès Croustillant à souhait
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
Palais des Congrès Crunchy as can be
Palais des Congrès Knusprig bis zum Abwinken
Palais des Congrès Croccante come non mai
Palacio de Congresos Más crujiente imposible
L’événement BOITACLOUS MON JOUR DE CHANCE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-22 par PERPIGNAN TOURISME