Vittel

Boit’Ados

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

BOIT’ADOS 2026 un évènement plein d’énergie pour les jeunes Vittellois

Le Conseil Municipal des Jeunes de Vittel donne rendez-vous aux enfants et adolescents pour une nouvelle édition de la Boit’Ados, le samedi 9 mai 2026, à la Salle du Moulin. Cette année, l’événement adopte le thème Pyjama (tenue non obligatoire) pour les enfants de 6 à 10 ans, et le thème Soirée Fiesta pour les ados de 11 à 15 ans. Un moment convivial et festif animé par DJ C’DRIC.

Deux créneaux sont proposés afin d’adapter l’ambiance à chaque tranche d’âge

6–10 ans de 16h à 19h

11–15 ans de 20h à 23h

Les jeunes pourront profiter d’une ambiance musicale, d’un espace sécurisé et d’un encadrement assuré par l’équipe du CMJ et les services municipaux.

Tarifs

Entrée simple 2 €

Entrée + boisson + collation 5 €

La présentation d’une carte d’identité sera demandée à l’entrée. Paiement en espèces uniquement.

Nouveauté 2026 préinscription en ligne www.ville-vittel.fr/fr/formulaire-de-preinscription-boit-ados-2026.html?

Un QR code est disponible sur les supports de communication afin de faciliter la préinscription (nom, prénom, âge, coordonnées des parents, choix du tarif).Enfants

2 .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 48 28 jeunesse@ville-vittel.fr

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English :

BOIT’ADOS 2026: a high-energy event for the young people of Vittell

The Conseil Municipal des Jeunes de Vittel (Vittel Municipal Youth Council) invites children and teenagers to another edition of the Boit’Ados, on Saturday May 9, 2026, at the Salle du Moulin. This year, the event adopts a Pyjama theme (dress code not compulsory) for children aged 6 to 10, and a Fiesta Evening theme for teens aged 11 to 15. DJ C’DRIC will be on hand to entertain you.

Two time slots are proposed to adapt the atmosphere to each age group:

6?10 years: from 4pm to 7pm

11?15 years: 8pm to 11pm

Young people will enjoy a musical atmosphere, a safe space and supervision by the CMJ team and municipal services.

Prices

Single admission: 2 ?

Admission + drink + snack: 5 ?

An ID card must be presented at the entrance. Payment in cash only.

New for 2026: online pre-registration: www.ville-vittel.fr/fr/formulaire-de-preinscription-boit-ados-2026.html?

A QR code is available on our communication materials to facilitate pre-registration (name, first name, age, parents’ contact details, choice of price).

L’événement Boit’Ados Vittel a été mis à jour le 2026-04-16 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE