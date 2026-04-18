Boite oblique Monterfil
Boite oblique Monterfil samedi 21 novembre 2026.
Monterfil
Boite oblique
Allée du Pâtis Monterfil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 11:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
La Compagnie Le Ventre vous convie à un tête-à-tête avec un petit coffre décoré, muni d’un casque audio relié à une tablette sur laquelle une expérience sonore et immersive a été montée pour que vous puissiez toucher à votre créativité la plus délurée.
L’objectif est de faire un petit pas de côté de la pensée, le temps d’un instant.
Durée 1h, Tout public .
Allée du Pâtis Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Boite oblique Monterfil a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande
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