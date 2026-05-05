Bol d’Or du Léman, Autre lieu, Genève

Bol d’Or du Léman 4 – 6 juin Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T07:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Le Bol d’Or du Léman 2026

Du 5 au 7 juin 2026, le célèbre Bol d’Or du Léman prendra place sur le lac Léman, réunissant passionné-e-s de voile, navigateurs et navigatrices du monde entier pour la plus grande régate en bassin fermé. Cette compétition mythique, qui a lieu chaque année, propose un parcours de 123 km reliant Genève au Bouveret, en passant par le Port-Noir.

Vraie fête du Lac organisée par la Société Nautique de Genève, c’est un rendez-vous incontournable pour le très nombreux public qui assiste chaque année au départ de plus de 500 bateaux et 3500 équipiers. Elle est surtout la course à accrocher à son palmarès.

Le Bol d’Or du Léman, c’est aussi plus de 150 bénévoles sur terre et sur l’eau, qui accueillent et conseillent les participant-e-s et le public à la Société Nautique de Genève (SNG).

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://boldorduleman.ch/ »}]

Le Bol d’Or du Léman, prévu du 5 au 7 juin 2026, est la plus grande régate en bassin fermé du monde, réunissant des navigateurs et navigatrices professionnel-le-s et amateur-e-s.

DR