Informations pratiques

BONEY M EN CONCERT À ARRAS Arras Saint-Laurent-Blangy 10 et 11 octobre

Le samedi 10 octobre 2026, Boney M sera en concert à Artois Expo, près d’Arras, à l’occasion des 50 ans de l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire du disco.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-11T01:30:00.000+02:00

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Arras Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy



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