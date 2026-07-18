Informations pratiques

Salon du Paranormal à Arras – 3ème édition Arras Saint-Laurent-Blangy 10 et 11 octobre

Vivez une expérience extraordinaire à l’Artois-Expo à Arras au Salon du Paranormal les 10 et 11 octobre 2026. Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée interactif…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-11T19:00:00.000+02:00

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Arras Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy



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