BONHOMME(S) Cie La Tête sur les étoiles La Navette Saint-Laurent-en-Royans

BONHOMME(S) Cie La Tête sur les étoiles

La Navette 230 route l’Arps Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Cirque et musique live Tout public

Entre valse langoureuse, offrandes jonglées et révolution acro-dansée, un duo clownesque et circassien.

La Navette 230 route l’Arps Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com

English :

Circus and live music ? All audiences

Between languorous waltz, juggling offerings and acro-dance revolution, a clownish, circus duo.

