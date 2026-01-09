BONHOMME(S) Cie La Tête sur les étoiles La Navette Saint-Laurent-en-Royans
BONHOMME(S) Cie La Tête sur les étoiles
La Navette 230 route l’Arps Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif libre
Début : 2026-03-05 18:30:00
2026-03-05
Cirque et musique live Tout public
Entre valse langoureuse, offrandes jonglées et révolution acro-dansée, un duo clownesque et circassien.
La Navette 230 route l’Arps Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com
English :
Circus and live music ? All audiences
Between languorous waltz, juggling offerings and acro-dance revolution, a clownish, circus duo.
