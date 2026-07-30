Informations pratiques

Fontès

BONJOUR ROUL’CONTACT

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Pour cette rentrée, venez (re)découvrir l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact.

Pour cette rentrée, venez (re)découvrir l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact.

L’occasion d’y retrouver le programme de septembre et de partager toutes les bonnes idées !

Sur chaque tournée animations diverses, coin jeux libres, point informations, coin café, coin pitchouns… Il y en aura pour tous les goûts!

Ouverts à tous et toutes, tout âge, sans inscription et gratuit ! .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

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English : BONJOUR ROUL’CONTACT

This fall, come (re)discover the Roul’Contact traveling social space.

L’événement BONJOUR ROUL’CONTACT Fontès a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS