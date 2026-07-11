UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC JACK Fontès

lundi 17 août 2026 · Fontès

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Adresse
Route de Cabrières
Ville
34320 Fontès
Département
Hérault
Tarif

Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC JACK

Route de Cabrières Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Repas avec animation musicale par Jack
Repas avec animation musicale par Jack   .

Route de Cabrières Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner with musical entertainment by Jack

L’événement SOIRÉE REPAS AVEC JACK Fontès a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Fontès (Hérault)