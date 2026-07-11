AGENDA · Fontès
SOIRÉE REPAS AVEC JACK Fontès
lundi 17 août 2026 · Fontès
Informations pratiques
Fontès
SOIRÉE REPAS AVEC JACK
Route de Cabrières Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Repas avec animation musicale par Jack
Repas avec animation musicale par Jack .
Route de Cabrières Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00
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English :
Dinner with musical entertainment by Jack
L’événement SOIRÉE REPAS AVEC JACK Fontès a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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