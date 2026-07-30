ATELIER PATISSERIE Fontès
mercredi 16 septembre 2026 · Fontès
Informations pratiques
Fontès
ATELIER PATISSERIE
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Avec l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact, préparez, cuisinez et dégustez sur place des pâtisseries maison.
Avec l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact, préparez, cuisinez et dégustez sur place des pâtisseries maison.
Ouvert à tous et toutes et gratuit ! .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
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English : ATELIER PATISSERIE
With the Roul’Contact mobile community space, prepare, bake, and enjoy homemade pastries right there on the spot.
L’événement ATELIER PATISSERIE Fontès a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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