Bonjour ! Veaux, vaches, cochons FERME DU VRIZON Benet
Bonjour ! Veaux, vaches, cochons FERME DU VRIZON Benet mardi 28 juillet 2026.
Benet
Bonjour ! Veaux, vaches, cochons
FERME DU VRIZON 80 route de Bouillé-Courdault Benet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Atelier imaginé et mené par Charlotte Piednoir, artiste plasticienne
Venez croquer* d’après nature, les animaux des exploitations du territoire Vendée Sèvre Autise.
*Croquis dessin rapide à main levée dans le but de dégager les traits essentiels du sujet.
Atelier réalisé à la ferme du Vrizon.
Informations pratiques
– Gratuit
– Uniquement sur inscription 02 51 50 48 82
– Séance d’une heure 10h-11h ou 11h-12h
– Groupes de 10 personnes
– Prévoir chapeau et chaussures adaptées.
– Prévoir un tabouret si la posture debout vous est inconfortable.
– Matériel fourni mais possibilité d’utiliser son matériel personnel. .
FERME DU VRIZON 80 route de Bouillé-Courdault Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop conceived and led by Charlotte Piednoir, visual artist
L’événement Bonjour ! Veaux, vaches, cochons Benet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Benet (Vendée)
- Découverte des pollinisateurs sauvages Benet 21 juin 2026
- Spectacles Reliées Benet 26 juin 2026
- Fête du Préfou Benet 5 juillet 2026
- Balade nature drôle de Marais Sainte Christine Benet 6 juillet 2026
- Traîte et Goûter à la ferme Sainte Christine Benet 7 juillet 2026