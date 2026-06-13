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Bonjour ! Veaux, vaches, cochons FERME DU VRIZON Benet

Bonjour ! Veaux, vaches, cochons FERME DU VRIZON Benet mardi 28 juillet 2026.

Lieu : FERME DU VRIZON

Adresse : 80 route de Bouillé-Courdault

Ville : 85490 Benet

Département : Vendée

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Benet

Bonjour ! Veaux, vaches, cochons

FERME DU VRIZON 80 route de Bouillé-Courdault Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Atelier imaginé et mené par Charlotte Piednoir, artiste plasticienne
Venez croquer* d’après nature, les animaux des exploitations du territoire Vendée Sèvre Autise.
*Croquis dessin rapide à main levée dans le but de dégager les traits essentiels du sujet.

Atelier réalisé à la ferme du Vrizon.

Informations pratiques
– Gratuit
– Uniquement sur inscription 02 51 50 48 82
– Séance d’une heure 10h-11h ou 11h-12h
– Groupes de 10 personnes
– Prévoir chapeau et chaussures adaptées.
– Prévoir un tabouret si la posture debout vous est inconfortable.
– Matériel fourni mais possibilité d’utiliser son matériel personnel.   .

FERME DU VRIZON 80 route de Bouillé-Courdault Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 82 

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English :

Workshop conceived and led by Charlotte Piednoir, visual artist

L’événement Bonjour ! Veaux, vaches, cochons Benet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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