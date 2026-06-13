Bonjour ! Veaux, vaches, cochons FERME DU VRIZON Benet

Benet

Bonjour ! Veaux, vaches, cochons

FERME DU VRIZON 80 route de Bouillé-Courdault Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Atelier imaginé et mené par Charlotte Piednoir, artiste plasticienne

Venez croquer* d’après nature, les animaux des exploitations du territoire Vendée Sèvre Autise.

*Croquis dessin rapide à main levée dans le but de dégager les traits essentiels du sujet.

Atelier réalisé à la ferme du Vrizon.

Informations pratiques

– Gratuit

– Uniquement sur inscription 02 51 50 48 82

– Séance d’une heure 10h-11h ou 11h-12h

– Groupes de 10 personnes

– Prévoir chapeau et chaussures adaptées.

– Prévoir un tabouret si la posture debout vous est inconfortable.

– Matériel fourni mais possibilité d’utiliser son matériel personnel. .

FERME DU VRIZON 80 route de Bouillé-Courdault Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 82

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English :

Workshop conceived and led by Charlotte Piednoir, visual artist

L’événement Bonjour ! Veaux, vaches, cochons Benet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin