Informations pratiques

BONKERS KIDSRAVE • Musica & Zonzo Compagnie Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes Dimanche 18 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 6€

« Les parents ne sont pas admis ! » déclare un videur à l’entrée. « Ce club est réservé aux enfants. »

**ART SONORE • DE 5 À 10 ANS (INTERDIT AUX ADULTES)**

« Les parents ne sont pas admis ! » déclare un videur à l’entrée. « Ce club est réservé aux enfants. »

Un videur à l’entrée donc, de la fumée, de la musique électronique à fond les ballons : bienvenue dans _Bonkers Kidsrave_, première boîte de nuit nomade pour fêtards à partir de 5 ans, entre installation artistique et expérience théâtrale…

Enveloppés par des nappes de fumée et des cascades de bulles, et tandis que leurs parents patientent à l’extérieur, les enfants sont invités à une exploration ludique du monde des adultes et à un apprentissage du lâcher prise. L’occasion pour ces petits fêtards de s’affranchir, pour la première fois, de l’autorité parentale.

Trop intense ? Pas de problème : des éléments interactifs aident les jeunes ravers à trouver leur propre rythme dans un univers spécialement conçu pour eux.

_> Durée : 25 minutes_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T17:30:00.000+02:00

1

https://www.lillicojeunepublic.fr/ https://billetterie-lillico.mapado.com/event/730909-bonkers-kidsrave-festival-marmaille https://www.lillicojeunepublic.fr/Bonkers-Kidsrave.html

Lillico, Salle Guy Ropartz Association Lillico, Rue Guy Ropartz, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299631382



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

