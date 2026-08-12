BONKERS KIDSRAVE • Musica & Zonzo Compagnie Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes
dimanche 18 octobre 2026 · Lillico, Salle Guy Ropartz · Rennes
Informations pratiques
BONKERS KIDSRAVE • Musica & Zonzo Compagnie Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes Dimanche 18 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 6€
« Les parents ne sont pas admis ! » déclare un videur à l’entrée. « Ce club est réservé aux enfants. »
**ART SONORE • DE 5 À 10 ANS (INTERDIT AUX ADULTES)**
« Les parents ne sont pas admis ! » déclare un videur à l’entrée. « Ce club est réservé aux enfants. »
Un videur à l’entrée donc, de la fumée, de la musique électronique à fond les ballons : bienvenue dans _Bonkers Kidsrave_, première boîte de nuit nomade pour fêtards à partir de 5 ans, entre installation artistique et expérience théâtrale…
Enveloppés par des nappes de fumée et des cascades de bulles, et tandis que leurs parents patientent à l’extérieur, les enfants sont invités à une exploration ludique du monde des adultes et à un apprentissage du lâcher prise. L’occasion pour ces petits fêtards de s’affranchir, pour la première fois, de l’autorité parentale.
Trop intense ? Pas de problème : des éléments interactifs aident les jeunes ravers à trouver leur propre rythme dans un univers spécialement conçu pour eux.
_> Durée : 25 minutes_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-18T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-18T17:30:00.000+02:00
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https://www.lillicojeunepublic.fr/ https://billetterie-lillico.mapado.com/event/730909-bonkers-kidsrave-festival-marmaille https://www.lillicojeunepublic.fr/Bonkers-Kidsrave.html
Lillico, Salle Guy Ropartz Association Lillico, Rue Guy Ropartz, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299631382
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