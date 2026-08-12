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BONKERS KIDSRAVE • Musica & Zonzo Compagnie Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes

dimanche 18 octobre 2026 · Lillico, Salle Guy Ropartz · Rennes

BONKERS KIDSRAVE • Musica & Zonzo Compagnie Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Lillico, Salle Guy Ropartz
Adresse
Association Lillico, Rue Guy Ropartz, Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

BONKERS KIDSRAVE • Musica & Zonzo Compagnie Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes Dimanche 18 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 6€

« Les parents ne sont pas admis ! » déclare un videur à l’entrée. « Ce club est réservé aux enfants. »

**ART SONORE • DE 5 À 10 ANS (INTERDIT AUX ADULTES)**

« Les parents ne sont pas admis ! » déclare un videur à l’entrée. « Ce club est réservé aux enfants. »

Un videur à l’entrée donc, de la fumée, de la musique électronique à fond les ballons : bienvenue dans _Bonkers Kidsrave_, première boîte de nuit nomade pour fêtards à partir de 5 ans, entre installation artistique et expérience théâtrale…
Enveloppés par des nappes de fumée et des cascades de bulles, et tandis que leurs parents patientent à l’extérieur, les enfants sont invités à une exploration ludique du monde des adultes et à un apprentissage du lâcher prise. L’occasion pour ces petits fêtards de s’affranchir, pour la première fois, de l’autorité parentale.
Trop intense ? Pas de problème : des éléments interactifs aident les jeunes ravers à trouver leur propre rythme dans un univers spécialement conçu pour eux.

_> Durée : 25 minutes_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-18T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-18T17:30:00.000+02:00

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https://www.lillicojeunepublic.fr/  https://billetterie-lillico.mapado.com/event/730909-bonkers-kidsrave-festival-marmaille https://www.lillicojeunepublic.fr/Bonkers-Kidsrave.html

Lillico, Salle Guy Ropartz Association Lillico, Rue Guy Ropartz, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299631382


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