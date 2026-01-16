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Bonnat en Jeux Bonnat

Bonnat en Jeux Bonnat

Bonnat en Jeux Bonnat samedi 7 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bonnat

Bonnat en Jeux

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-08 02:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Festival des jeux
Samedi 7 Novembre
14h à 2h
Salle des fêtes et Bourg
Jeux de société en accès libre et pleins d’animations tout au long de la journée (tournoi, bourse aux jeux de société d’occasion, fresque lego…)
RENSEIGNEMENTS
jeuxmcreuse.fr

–> Jeux M Creuse   .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   jeuxmcreuse@gmail.com

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English : Bonnat en Jeux

L’événement Bonnat en Jeux Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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