Bonnat en Jeux Bonnat
Bonnat en Jeux Bonnat samedi 7 novembre 2026.
Bonnat
Bonnat en Jeux
Salle des fêtes Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-08 02:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Festival des jeux
Samedi 7 Novembre
14h à 2h
Salle des fêtes et Bourg
Jeux de société en accès libre et pleins d’animations tout au long de la journée (tournoi, bourse aux jeux de société d’occasion, fresque lego…)
RENSEIGNEMENTS
jeuxmcreuse.fr
–> Jeux M Creuse .
Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com
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English : Bonnat en Jeux
L’événement Bonnat en Jeux Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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