Bonnat

Bonnat en Jeux

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-08 02:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Festival des jeux

Samedi 7 Novembre

14h à 2h

Salle des fêtes et Bourg

Jeux de société en accès libre et pleins d’animations tout au long de la journée (tournoi, bourse aux jeux de société d’occasion, fresque lego…)

RENSEIGNEMENTS

jeuxmcreuse.fr

–> Jeux M Creuse .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com

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English : Bonnat en Jeux

L’événement Bonnat en Jeux Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche