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Bonnières-sur-Seine en photos, Centre Culturel Louis Jouvet, Bonnières-sur-Seine

vendredi 18 septembre 2026 · Centre Culturel Louis Jouvet · Bonnières-sur-Seine

Bonnières-sur-Seine en photos, Centre Culturel Louis Jouvet, Bonnières-sur-Seine

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Louis Jouvet
Adresse
45 Rue Georges Herrewyn, 78270 Bonnières-sur-Seine, France
Ville
78270 Bonnières-sur-Seine
Département
Yvelines
Tarif
La journée du vendredi 18 est dédiée aux classes de la commune.

Bonnières-sur-Seine en photos 18 et 19 septembre Centre Culturel Louis Jouvet Yvelines

La journée du vendredi 18 est dédiée aux classes de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, une exposition exceptionnelle vous permettra de redécouvrir la ville de Bonnières-sur-Seine à travers une sélection de photographies anciennes. Ces précieux clichés témoignent de l’évolution de Bonnières-sur-Seine et offrent un regard unique sur son passé.
Un rendez-vous incontournable pour les curieux, les passionnés d’histoire et les amoureux du patrimoine local.
Un jeu familale sera également à disposition afin d’essayer d’identifier et retrouvez ces lieux dans le Bonnières d’aujourd’hui.

Centre Culturel Louis Jouvet 45 Rue Georges Herrewyn, 78270 Bonnières-sur-Seine, France Bonnières-sur-Seine 78270 Yvelines Île-de-France 0130932555 https://www.bonnieres-sur-seine.fr/Centre-Louis-Jouvet/107 La bibliothèque est située au 1er étage.
Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, une exposition exceptionnelle vous permettra de redécouvrir la ville de Bonnières-sur-Seine à travers une sélection de photographies anciennes. Ces …

© B. Tiphaine

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