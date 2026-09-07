Bonnières-sur-Seine en photos, Centre Culturel Louis Jouvet, Bonnières-sur-Seine

Informations pratiques

Bonnières-sur-Seine en photos 18 et 19 septembre Centre Culturel Louis Jouvet Yvelines

La journée du vendredi 18 est dédiée aux classes de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, une exposition exceptionnelle vous permettra de redécouvrir la ville de Bonnières-sur-Seine à travers une sélection de photographies anciennes. Ces précieux clichés témoignent de l’évolution de Bonnières-sur-Seine et offrent un regard unique sur son passé.

Un rendez-vous incontournable pour les curieux, les passionnés d’histoire et les amoureux du patrimoine local.

Un jeu familale sera également à disposition afin d’essayer d’identifier et retrouvez ces lieux dans le Bonnières d’aujourd’hui.

Centre Culturel Louis Jouvet 45 Rue Georges Herrewyn, 78270 Bonnières-sur-Seine, France Bonnières-sur-Seine 78270 Yvelines Île-de-France 0130932555 https://www.bonnieres-sur-seine.fr/Centre-Louis-Jouvet/107 La bibliothèque est située au 1er étage.

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, une exposition exceptionnelle vous permettra de redécouvrir la ville de Bonnières-sur-Seine à travers une sélection de photographies anciennes. Ces …

© B. Tiphaine