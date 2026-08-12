Bons baisers des grèves Auditorium des Champs Libres Rennes
dimanche 8 novembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Bons baisers des grèves Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 8 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
De 1905 à 1912, la France est secouée par une vague de conflits sociaux et le syndicalisme naissant invente de nouveaux modes d’action.
De 1905 à 1912, la France est secouée par une vague de conflits sociaux. Les grèves sont dures et violemment réprimées. De Limoges à Courrières en passant par Fougères, un jeune photographe parcourt cette France industrieuse en colère et diffuse ses photographies au plus grand nombre grâce à un média visuel populaire : la carte postale.
Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec **Philippe Baron**, le réalisateur (2025, 52 min, Vivement Lundi !).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-08T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-08T17:30:00.000+01:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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