Informations pratiques

Bons baisers des grèves Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 8 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

De 1905 à 1912, la France est secouée par une vague de conflits sociaux et le syndicalisme naissant invente de nouveaux modes d’action.

De 1905 à 1912, la France est secouée par une vague de conflits sociaux. Les grèves sont dures et violemment réprimées. De Limoges à Courrières en passant par Fougères, un jeune photographe parcourt cette France industrieuse en colère et diffuse ses photographies au plus grand nombre grâce à un média visuel populaire : la carte postale.

​

Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec **Philippe Baron**, le réalisateur (2025, 52 min, Vivement Lundi !).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-08T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T17:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

