URBAN CORNER #2 A L’ARENA – ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou

URBAN CORNER #2 A L’ARENA Début : 2026-09-12 à 19:00. Tarif : – euros.

ESPACE REPUBLIC CORNER PRÉSENTE : URBAN CORNER #2 A L’ARENA, ON REVIENT !Après un premier round mémorable, l’Urban Corner revient encore plus fort pour une deuxième édition à l’Arena Futuroscope ! Pour les plus rapides, les plus motivés et les vrais passionnés, la billetterie est… OUVERTE avec -10€ sur ta place ! (quota limité)Pas encore de line-up, mais juste la certitude d’un rendez-vous qui va (encore) marquer les esprits. Infos supplémentaires :Bars & restauration sur place.Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge.Places PMR (Personne à Mobilité Réduite) : paul@republic-corner.frGroupe de 10 ou : paul@republic-corner.frSalons VIP (salon privé, restauration, open bar, parking, coiffeur, barber, tatoueur, espace gaming) : leonie@republic-corner.frPartenariats & visibilité : leonie@republic-corner.fr

ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86