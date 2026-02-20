Le Grand Départ spectacle de danse Palais des Congrès du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou
Le Grand Départ spectacle de danse Palais des Congrès du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou samedi 20 juin 2026.
Le Grand Départ spectacle de danse
Palais des Congrès du Futuroscope 1 avenue du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Vienne
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
### Venez découvrir le nouveau spectacle de danses de la MJC, ** Le Grand Départ Samedi 20 juin à 20h au Palais des Congrès du Futuroscope !**
Les danseuses et danseurs des ateliers streetjazz, hip-hop, danses orientales, danses de salon, latino/kizomba et duo portés de la MJC, adultes et enfants, présentent leur spectacle de fin d’année, conçu par Elodie, Marie-Elodie, Aurélia, Christiane et Axel. **Venez nombreux découvrir l’aboutissement d’une année de travail et d’investissement !**
Buvette sur place. Formule sandwich sur réservation. Ouverture des portes à 19h pour un spectacle à 20h (avec entracte).
**Achetez vos billets avant le 3 juin pour bénéficier de tarifs préférentiels !** .
Palais des Congrès du Futuroscope 1 avenue du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
