Le Grand Départ spectacle de danse Palais des Congrès du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou

Palais des Congrès du Futuroscope 1 avenue du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Vienne

2026-06-20

2026-06-20

2026-06-20

### Venez découvrir le nouveau spectacle de danses de la MJC, ** Le Grand Départ Samedi 20 juin à 20h au Palais des Congrès du Futuroscope !**

Les danseuses et danseurs des ateliers streetjazz, hip-hop, danses orientales, danses de salon, latino/kizomba et duo portés de la MJC, adultes et enfants, présentent leur spectacle de fin d’année, conçu par Elodie, Marie-Elodie, Aurélia, Christiane et Axel. **Venez nombreux découvrir l’aboutissement d’une année de travail et d’investissement !**

Buvette sur place. Formule sandwich sur réservation. Ouverture des portes à 19h pour un spectacle à 20h (avec entracte).

**Achetez vos billets avant le 3 juin pour bénéficier de tarifs préférentiels !** .

