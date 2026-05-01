Boogie-Woogie au Haras Route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge
Boogie-Woogie au Haras Route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge samedi 16 mai 2026.
Beuvron-en-Auge
Boogie-Woogie au Haras
Route des Forges de Clermont Haras Manoir de Sens Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez célébrer les 30 ans de ce traditionnel événement durant lequel des musiciens talentueux de renommée internationale font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie !
Venez célébrer les 30 ans de ce traditionnel événement durant lequel des musiciens talentueux de renommée internationale font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie ! .
Route des Forges de Clermont Haras Manoir de Sens Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 23 05
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English : Boogie-Woogie au Haras
Come and celebrate the 30th anniversary of this traditional event, where talented musicians of international renown rock the dancefloor for a wild evening of boogie-woogie improvisation!
L’événement Boogie-Woogie au Haras Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Normandie Pays d’Auge