Boogie-Woogie au Haras Route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge

Boogie-Woogie au Haras

Route des Forges de Clermont Haras Manoir de Sens Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez célébrer les 30 ans de ce traditionnel événement durant lequel des musiciens talentueux de renommée internationale font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie !

Venez célébrer les 30 ans de ce traditionnel événement durant lequel des musiciens talentueux de renommée internationale font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie ! .

Route des Forges de Clermont Haras Manoir de Sens Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 23 05

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English : Boogie-Woogie au Haras

Come and celebrate the 30th anniversary of this traditional event, where talented musicians of international renown rock the dancefloor for a wild evening of boogie-woogie improvisation!

L’événement Boogie-Woogie au Haras Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Normandie Pays d’Auge