Beuvron-en-Auge

La Nuit Romantique

Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’un des Plus Beaux Villages de France vous invite à sa 5e escapade romantique dans un décor fleuri cocktails et menus spéciaux proposés par les restaurateurs, roses offertes aux dames, shopping dans les boutiques, concert jazz du groupe Minor Swing.

L’un des Plus Beaux Villages de France vous invite à sa 5e escapade romantique dans un décor fleuri cocktails et menus spéciaux proposés par les restaurateurs, roses offertes aux dames, shopping dans les boutiques, concert jazz du groupe Minor Swing. Pour les restaurateurs, réservation obligatoire, places limitées. .

Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 39 59 14 beuvron@normandie-paysdauge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit Romantique

One of the Most Beautiful Villages in France invites you to its 5th romantic escapade in a floral setting: cocktails and special menus offered by restaurateurs, roses for the ladies, shopping in the boutiques and a jazz concert by the group Minor Swing.

L’événement La Nuit Romantique Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Normandie Pays d’Auge