[Équidays] Boogie-Woogie au Haras Haras de Sens Beuvron-en-Auge
[Équidays] Boogie-Woogie au Haras Haras de Sens Beuvron-en-Auge samedi 17 octobre 2026.
Beuvron-en-Auge
[Équidays] Boogie-Woogie au Haras
Haras de Sens 875 route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Participez à ce traditionnel évènement du Haras de Sens durant lequel des musiciens talentueux de renommée internationale font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie !
Participez à ce traditionnel évènement du Haras de Sens durant lequel des musiciens talentueux de renommée internationale font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie ! .
Haras de Sens 875 route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 23 05 info@manoirdesens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Équidays] Boogie-Woogie au Haras
Take part in this traditional event at the Haras de Sens, where talented musicians of international renown rock the dance floor for a wild evening of boogie-woogie improvisation!
L’événement [Équidays] Boogie-Woogie au Haras Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Normandie Pays d’Auge