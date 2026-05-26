[Équidays] Atelier yoga et equicoaching Equi’potentiels Beuvron-en-Auge
[Équidays] Atelier yoga et equicoaching Equi’potentiels Beuvron-en-Auge dimanche 18 octobre 2026.
Beuvron-en-Auge
[Équidays] Atelier yoga et equicoaching
Equi’potentiels 246 chemin des eaux Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Participez à cette journée dédiée au bien-être permettra a chacun de pouvoir expérimenter 2 approches complémentaires de déconnexion à soi , à son corps et à sa posture, le tout dans un environnement propice à la détente,
Participez à cette journée dédiée au bien-être permettra a chacun de pouvoir expérimenter 2 approches complémentaires de déconnexion à soi , à son corps et à sa posture, le tout dans un environnement propice à la détente,
Sur inscription. .
Equi’potentiels 246 chemin des eaux Beuvron-en-Auge 14160 Calvados Normandie +33 6 11 05 68 73
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English : [Équidays] Atelier yoga et equicoaching
Taking part in this day dedicated to well-being will give you the chance to try out 2 complementary approaches to disconnecting from yourself, your body and your posture, all in an environment conducive to relaxation,
L’événement [Équidays] Atelier yoga et equicoaching Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge
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