[Équidays] Atelier yoga et equicoaching Equi’potentiels Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge

[Équidays] Atelier yoga et equicoaching

Equi’potentiels 246 chemin des eaux Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Participez à cette journée dédiée au bien-être permettra a chacun de pouvoir expérimenter 2 approches complémentaires de déconnexion à soi , à son corps et à sa posture, le tout dans un environnement propice à la détente,

Participez à cette journée dédiée au bien-être permettra a chacun de pouvoir expérimenter 2 approches complémentaires de déconnexion à soi , à son corps et à sa posture, le tout dans un environnement propice à la détente,

Sur inscription. .

Equi’potentiels 246 chemin des eaux Beuvron-en-Auge 14160 Calvados Normandie +33 6 11 05 68 73

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English : [Équidays] Atelier yoga et equicoaching

Taking part in this day dedicated to well-being will give you the chance to try out 2 complementary approaches to disconnecting from yourself, your body and your posture, all in an environment conducive to relaxation,

L’événement [Équidays] Atelier yoga et equicoaching Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge