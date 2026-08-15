Informations pratiques

Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge fête la science

Esplanade Woolsery et Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Le temps d’un week-end, Beuvron-en-Auge se transforme en un grand terrain d’exploration scientifique et sensoriel pour toute la famille ! Conçu pour éveiller la curiosité des petits comme des grands, cet événement festif et chaleureux propose un parcours immersif.

Le temps d’un week-end, le village se transforme en un grand terrain d’exploration scientifique et sensoriel pour toute la famille !

Conçu pour éveiller la curiosité des petits comme des grands, cet événement festif et chaleureux propose un parcours immersif associant manipulations ludiques, réflexions écologiques et voyage dans le temps.

Du grand air de la campagne aux ateliers interactifs de la salle des fêtes, venez tester vos sens, comprendre les secrets du vivant et porter un nouveau regard sur notre planète ! .

Esplanade Woolsery et Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 23 31 mairie.beuvron@wanadoo.fr

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English : Beuvron-en-Auge fête la science

For one weekend, Beuvron-en-Auge is transformed into a vast playground for scientific and sensory exploration for the whole family! Designed to spark the curiosity of young and old alike, this festive and welcoming event offers an immersive experience.

L’événement Beuvron-en-Auge fête la science Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Normandie Pays d’Auge