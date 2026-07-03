[Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin Place Michel Vergmughen Beuvron-en-Auge

Informations pratiques

Beuvron-en-Auge

[Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin

Place Michel Vergmughen Avenue de la Gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dons en faveur de la restauration du clocher.

Dons en faveur de la restauration du clocher. .

Place Michel Vergmughen Avenue de la Gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 83 15 32 28

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English : [Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin

Donations towards the restoration of the bell tower.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Normandie Pays d’Auge