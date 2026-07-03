[Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin Place Michel Vergmughen Beuvron-en-Auge
dimanche 20 septembre 2026 · Place Michel Vergmughen · Beuvron-en-Auge
Informations pratiques
Beuvron-en-Auge
[Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin
Place Michel Vergmughen Avenue de la Gare Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dons en faveur de la restauration du clocher.
Dons en faveur de la restauration du clocher. .
Place Michel Vergmughen Avenue de la Gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 83 15 32 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin
Donations towards the restoration of the bell tower.
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Martin Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Beuvron-en-Auge (Calvados)
- Déjeuner sur l’herbe Beuvron-en-Auge 18 juillet 2026
- Puces cavalières Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- Le cheval en Normandie Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Nola Rennes Expérience Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états Salle des fêtes Beuvron-en-Auge 3 août 2026