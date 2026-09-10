Book club ado Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Book club ado
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-07 2026-11-04
Tu as entre 11 et 17 ans ?
Viens parler de tes lectures-coups de cœur et, à l’occasion du mois du fantastique, découvrir des romans incontournables et nouveautés …
Gratuit. Réservation au 05 56 03 93 93. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Book club ado
L’événement Book club ado Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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