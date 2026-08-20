Book club, Médiathèque de Poix de Picardie, Poix-de-Picardie

Informations pratiques

Book club Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque de Poix de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Vous avez lu et aimé un roman, une BD ? Partagez vos découvertes, vos coups de coeur en lecture en toute convivialité ! Pour ados, adultes.

Médiathèque de Poix de Picardie 26, rue du viaduc, 80290 Poix de Picardie Poix-de-Picardie 80290 Poix-de-Picardie Somme Hauts-de-France 0322412596 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100088989151109 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.pdp@cc2so.fr »}] Médiathèque communautaire du réseau des médiathèques de la CC2SO

Biblis en folie 2026

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