Book Club pour les 11-15 ans, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Book Club pour les 11-15 ans Mardi 6 octobre, 17h15 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T17:15:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T17:15:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

A destination des adolescents.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

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