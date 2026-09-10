Book Club pour les 11-15 ans, Bibliothèque Maurepas, Rennes
mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Book Club pour les 11-15 ans Mardi 6 octobre, 17h15 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T17:15:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T17:15:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
A destination des adolescents.
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Club de lecture
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