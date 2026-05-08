Bookclub du Jardin21 Jardin21 Paris

Le Jardin21 ouvre son Book-club

Deux mercredis par mois, de 19h30 à 21h, on vous propose un moment à part pour parler de vos lectures, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres, dans une ambiance intimiste.

Les rencontres seront animées par l’influenceuse littéraire @delivrames, qui guidera les échanges et nourrira les discussions.

Chaque séance s’articulera autour de thèmes simples et personnels : pourquoi on lit, les livres qui nous ont marqués, fait rire, bouleversés ou même changé notre regard sur le monde.

ENTRÉE LIBRE DU JARDIN

RESERVATION OBLIGATOIRE

Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

✴︎ Apéro littéraire & rencontre bi-mensuelle autour de la littérature entre passionnés ✴︎

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/agenda



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