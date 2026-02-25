Bookteen Noir c’est noir Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère

Bookteen Noir c’est noir

Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04 19:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Des livres, des débats, des coups de cœur… et quelques secrets bien gardés. Rejoins Bookteen, le cercle des ados lecteurs de la médiathèque. Ici, on parle de tout — de livres, de mangas, de jeux, de ciné— et surtout, on donne son avis sans filtre.

.

Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Books, discussions, favorites? and a few well-kept secrets. Join Bookteen, the media library’s circle of teen readers. Here, we talk about everything?books, manga, games, movies?and above all, we give our unfiltered opinions.

