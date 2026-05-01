Boom rock La baleine à bascule Piégut-Pluviers
Boom rock La baleine à bascule Piégut-Pluviers dimanche 31 mai 2026.
Piégut-Pluviers
Boom rock
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Après-midi festif en famille avec une Boom Rock ouverte à tous. Enfants et parents pourront danser et partager un moment convivial au rythme du groupe The Straw, qui revisite les grands classiques du rock des années 70 à 2000.
Goûter (Gaufres Belge) , animations et ambiance joyeuse.
Après-midi festif en famille avec une Boom Rock ouverte à tous. Enfants et parents pourront danser et partager un moment convivial au rythme du groupe The Straw, qui revisite les grands classiques du rock des années 70 à 2000.
Goûter (Gaufres Belge) , animations et ambiance joyeuse seront au rendez-vous pour petits et grands. .
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 14 62 45
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English : Boom rock
A festive family afternoon with a Boom Rock open to all. Children and parents can dance to the rhythms of The Straw, who revisit rock classics from the 70s to the 2000s.
Snacks (Belgian waffles), entertainment and fun.
L’événement Boom rock Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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