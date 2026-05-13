Piégut-Pluviers

Roule Famille

Marché Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Un dispositif itinérant qui se déplace de marché en marché pour faire découvrir aux familles ce qui existe sur le territoire en matière de parentalité services, accompagnements, activités, aides, initiatives locales, etc. Jeux, maquillage, baluchons en herbe, atelier cuisine. .

Marché Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Roule Famille

L’événement Roule Famille Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin