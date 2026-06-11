Boost ton été avec Woka Marnay Cult vendredi 10 juillet 2026.

Cult

Boost ton été avec Woka Marnay

Route de Besançon Cult Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

En juillet et en août, Woka Loisirs Marnay vous propose des vendredis sportifs. Tous les vendredis après-midi, venez vous essayer au canoë, au tir à l’arc ou encore à l’escalade. À partir de 8 ans. Place limitées, programme et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme du Val Marnaysien. .

Route de Besançon Cult 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com

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English : Boost ton été avec Woka Marnay

L’événement Boost ton été avec Woka Marnay Cult a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN