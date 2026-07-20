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Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux Auditorium du MAAT Arcachon

vendredi 11 septembre 2026 · Auditorium du MAAT · Arcachon

Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux Auditorium du MAAT Arcachon

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Auditorium du MAAT
Adresse
22 Boulevard du Général Leclerc
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux

Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Le coeur de l’Opéra National de Bordeaux
Programme Leonard Bernstein Fancy Free, Three Dance Variations | On the waterfront, suite symphonique |Onthe Town, Three Dance Episodes | West Sides Story, dance symphonique | Candide, ouverture.   .

Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97  tourisme@arcachon.com

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English : Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux

L’événement Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux Arcachon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Arcachon

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