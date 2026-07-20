Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux Auditorium du MAAT Arcachon
vendredi 11 septembre 2026 · Auditorium du MAAT · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux
Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 21:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Le coeur de l’Opéra National de Bordeaux
Programme Leonard Bernstein Fancy Free, Three Dance Variations | On the waterfront, suite symphonique |Onthe Town, Three Dance Episodes | West Sides Story, dance symphonique | Candide, ouverture. .
Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com
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English : Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux
L’événement Bordeaux Live Opera retransmission en direct depuis le Grand Théâtre de Bordeaux Arcachon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Arcachon
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