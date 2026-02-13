BORDEAUX ROCK FEST / SOIRÉE PORTUGAL COM AMOR ! / ANA LUA CAIANO + RITA BRAGA, l’Inconnue, Talence

BORDEAUX ROCK FEST / SOIRÉE PORTUGAL COM AMOR ! / ANA LUA CAIANO + RITA BRAGA Mercredi 11 mars, 20h00 l’Inconnue Gironde

Tarif Prévente : 12€ / Sur Place : 15€

Bordeaux Rock Festival : Soirée Portugal Com Amor ! – Mercredi 11 mars

Le Consulat du Portugal, l’Inconnue et Bordeaux Rock présentent la soirée Portugal Com Amor !

• Ana Lua Caiano (Electro Folk) – Lisbonne

• Rita Braga (Folk, Electro, Ukulélé) – Porto

• Portes à 20h00 Début de concerts à 20h30

• L’Inconnue – 181 Rue François Boucher , 33400, Talence

Ana Lua Caiano (Electro Folk) – Lisbonne – Victoire de la musique portugaise 2024

Révélation des Transmusicales 2023, la lisboète Ana Lua Caiano mêle habilement traditions musicales rurales portugaises à des voix superposées, des synthétiseurs, des rythmes insistants et des enregistrements de terrain. Sa musique est viscérale et étroitement ciblée, puisant dans une riche mosaïque d’influences qui comprend le chant de groupe traditionnel, la musique concrète, les auteurs-compositeurs de la période révolutionnaire des années 70 au Portugal et des icônes électroniques comme Bjork et Laurie Anderson.

C’est de la musique électronique. Tout à fait contemporaine. Pulsée, glitchée, atmosphérique et rythmée, mais aux racines plongées dans la musique traditionnelle portugaise que ses parents écoutaient lorsqu’elle était enfant. Issue de l’underground musical fertile de Lisbonne, la musique d’Ana Lua Caiano – et sa réception internationale – progressent rapidement. En 2024, elle remporte le Globos de Ouro de la meilleure chanson pour son titre : Deixem o Morto Morrer !

Pour les fans de : Bjork, Cocorosie, Grimes et Kate Bush

Rita Braga (Folk, Electro, Ukulélé) – Porto

D’abord uniquement armée d’un Ukulélé, Rita Braga a insufflé dans l’underground portugais, une ambiance rétro de cabaret fantasmé. Avec le recul, sa démarche aurait pu être celle d’une extra-terrestre débarquant au Portugal, découvrant des 78 tours des Balkans, du Brésil, des Etats-Unis, qui tentait de recréer un spectacle de Music Hall. Son arsenal se dote rapidement de claviers rétro futuristes et de machines plus actuelles, pour proposer des chansons de l’espace, elles aussi ancrées dans la musique populaire. Tout est dans tout, et Rita est une capitaine de croisière cosmique tout à fait enthousiasmante.

Pour les fans de : Regina Spektor, Amanda Palmer, Joanna Newson

l'Inconnue 181 Rue François Boucher 33400 Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 11 mars, le Consulat du Portugal, l’Inconnue et Bordeaux Rock présentent la soirée Portugal Com Amor !