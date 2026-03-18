Bordeaux Tasting Place de la Bourse Bordeaux
Bordeaux Tasting Place de la Bourse Bordeaux samedi 12 décembre 2026.
Bordeaux Tasting
Place de la Bourse Palais de la Bourse Bordeaux Gironde
Tarif : 28 – 28 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
Bordeaux Tasting revient cette année pour deux jours de dégustations, d’ateliers et de masterclasses au cœur du Palais de la Bourse. Au programme une exploration pointue des vins de Bordeaux et d’ailleurs, des champagnes, des spiritueux et des temps forts gourmands, pour un week-end 100 % consacré à la découverte œnologique. .
Place de la Bourse Palais de la Bourse Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@terredevins.com
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English : Bordeaux Tasting
L’événement Bordeaux Tasting Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Bordeaux Métropole