Bordeaux Tasting Place de la Bourse Bordeaux

Bordeaux Tasting

Place de la Bourse Palais de la Bourse Bordeaux Gironde

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

Bordeaux Tasting revient cette année pour deux jours de dégustations, d’ateliers et de masterclasses au cœur du Palais de la Bourse. Au programme une exploration pointue des vins de Bordeaux et d’ailleurs, des champagnes, des spiritueux et des temps forts gourmands, pour un week-end 100 % consacré à la découverte œnologique. .

Place de la Bourse Palais de la Bourse Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@terredevins.com

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English : Bordeaux Tasting

L’événement Bordeaux Tasting Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Bordeaux Métropole