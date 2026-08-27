Boréale, la naissance des aurores compagnie minibox / thierry guenez Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Boréale, la naissance des aurores

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Boréale est une épopée hors du temps, un conte philosophique sur la quête du sens de la vie, le dépassement de soi et les bienfaits de l’amitié.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Boréale: The Birth of the Auroras

Boréale is a timeless epic—a philosophical tale about the quest for the meaning of life, self-transcendence, and the rewards of friendship.

L’événement Boréale, la naissance des aurores Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime