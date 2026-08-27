UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Maxime

Boréale, la naissance des aurores compagnie minibox / thierry guenez Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

mercredi 14 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Boréale, la naissance des aurores

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Boréale est une épopée hors du temps, un conte philosophique sur la quête du sens de la vie, le dépassement de soi et les bienfaits de l’amitié.
  .

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23  billetterie@ste-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boréale: The Birth of the Auroras

Boréale is a timeless epic—a philosophical tale about the quest for the meaning of life, self-transcendence, and the rewards of friendship.

L’événement Boréale, la naissance des aurores Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime

À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)