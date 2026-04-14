Borges, un destin littéraire, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Borges, un destin littéraire Dimanche 14 juin, 19h30 Maison de Rousseau et de la Littérature

chf 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T19:30:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T19:30:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00

Tout au long de sa vie, Borges a répété à maintes reprises qu’il se considérait davantage comme un lecteur que comme un écrivain, et qu’il était plus reconnaissant pour les livres qu’il avait lus que pour ceux qu’il avait écrits.

Il définissait le livre comme une extension de notre mémoire et de notre imagination ; la lecture devenait ainsi l’exercice conscient de ces deux facultés. Borges lisait de plusieurs manières. D’abord, il lisait pour découvrir ce qui échappait à sa propre expérience — notamment pendant son enfance, dans la bibliothèque de son père, qu’il considérait comme l’événement principal de sa vie.

Ensuite, il lisait pour puiser, dans des textes apparemment sans rapport entre eux, la matière de ses propres écrits. Enfin, lorsqu’il est devenu aveugle, il a commencé à lire à travers les yeux des autres. Il convient également de considérer d’autres aspects de sa relation à la lecture : le texte perçu à travers les préjugés et les superstitions du lecteur ; celui transformé — enrichi ou déformé — par la traduction ; la lecture en lien avec l’objet physique du livre ; ou encore l’éditeur comme lecteur.

Dans cette conférence, Alberto Manguel parlera de la dimension biographique de la vie de l’auteur, en y tissant des liens avec son œuvre.

Biographie

Alberto Manguel est écrivain, essayiste et critique littéraire argentino-canadien. Dans sa jeunesse à Buenos Aires, il a fait la lecture à Jorge Luis Borges devenu aveugle, une expérience fondatrice qui a profondément marqué son œuvre. Auteur de nombreux essais traduits dans le monde entier, dont Une histoire de la lecture et Chez Borges, il est reconnu comme l’un des grands penseurs contemporains de la lecture, des bibliothèques et de l’imaginaire littéraire. Ancien directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine, il vit aujourd’hui entre les langues, les livres et les traditions culturelles.

Cette activité est organisée par l’association Los conjurados www.losconjurados.ch dans le cadre de son projet BORGES 2026, qui commémore le 40ᵉ anniversaire de la mort de l’écrivain argentin à Genève.

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Rencontre littéraire autour de l’œuvre de Borges avec Alberto Manguel à la Maison Rousseau – Dimanche 14 juin 2026 – 19h30

Maison Rousseau et Littérature