Borges universel, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Borges universel Dimanche 14 juin, 18h00 Maison de Rousseau et de la Littérature

chf 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Borges a été une figure clé de la littérature entre les années 1940 et 1960, période durant laquelle il a écrit ses textes les plus éblouissants, marquant profondément de nombreux auteurs et mouvements littéraires.

Pourtant, il n’a accédé à la reconnaissance internationale que tardivement. D’abord, peu reconnu dans son propre pays, puis de plus en plus admiré à l’étranger, Borges a progressivement conquis les lecteurs du monde entier. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des quatre éminents auteurs du XXᵉ siècle.

Dans cette conférence, Annick Louis parlera des éléments de sa littérature qui fascinent les intellectuels et captivent le grand public, en approfondissant l’héritage qu’il a légué à d’autres écrivain·es.

Intervenant·e·s

Intervenante : Annick Louis (universitaire franco-argentine)

Présentation et modération : Félix Terrones (professeur du Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas – Universität Bern)

Cette activité est organisée par l’association Los conjurados www.losconjurados.ch dans le cadre de son projet BORGES 2026, qui commémore le 40ᵉ anniversaire de la mort de l’écrivain argentin à Genève.

Suivez-nous sur Instagram pour découvrir toutes nos activités : @losconjuradosdegeneve

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://m-r-l.ch/evenement/borges-universel/ »}] [{« link »: « http://www.losconjurados.ch »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 663 Followers, 43 Following, 160 Posts – See Instagram photos and videos from Los conjurados (@losconjuradosdegeneve) », « type »: « rich », « title »: « Los conjurados (@losconjuradosdegeneve) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/464740056_926187912659505_6854608562428541644_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDI5LkMzIn0%3D&_nc_ohc=Uvq63LlhDrIQ7kNvwEitSbk&_nc_oc=Adly666fGOlKPky8uNzAe0wpUelIZuzQGLwrRnSaE4rHodfUYAcgdrx-B1tR9OCaCQA&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfvVtVRFA6dpaekW84uBOXyqOtzmd1Ibl1oXAi9HwmtOZw&oe=69A36861 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/losconjuradosdegeneve/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/losconjuradosdegeneve/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

Rencontre littéraire autour de l’œuvre de Borges avec Annick Louis à la Maison Rousseau – Dimanche 14 juin 2026 – 18h

Maison Rousseau et Littérature