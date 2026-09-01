Informations pratiques

Guise

Bosses de Thiérache

Guise Aisne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 06:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez participer à la 1ère édition des Bosses de Thiérache en empruntant des parcours route avec du dénivelé.

De beaux paysages pour faire travailler les mollets et le cardio !

2 parcours sont proposés les départs sont libres entre 6 h et 8 h.

– le Gérard BOULARD = 80 km et 1 000 m de D+

– le Alain LAPIERE = 135 km et 1 700 m de D+

Le tarif de 15 € est valable jusqu’au 31/08 ; après cette date, il passera à 18 €. Clôture des inscriptions le 13/09.

1 € de votre participation sera reversé à DigestScience.

Avant le départ

Café d’accueil, viennoiseries, plaque de cadre à installer de façon visible sur votre vélo pour le chronométrage.

Durant l’effort

1 ravitaillement sur le parcours Gérard BOULARD de 80 km.

2 ravitaillements sur le parcours Alain LAPIERE de 135 km.

Ces collations sportives vous seront proposées dans des cadres agréables et des environnements naturels pour vous permettre de profiter de notre belle Thiérache.

A votre retour

Un food truck vous préparera une saucisse grillée accompagnée de sa portion de frites fraîches et une boisson (bière pression ou soft) vous sera servie.

Un diplôme de participation avec votre chrono vous sera remis ainsi qu’une médaille personnalisée.

Venez participer à la 1ère édition des Bosses de Thiérache en empruntant des parcours route avec du dénivelé.

De beaux paysages pour faire travailler les mollets et le cardio !

2 parcours sont proposés les départs sont libres entre 6 h et 8 h.

– le Gérard BOULARD = 80 km et 1 000 m de D+

– le Alain LAPIERE = 135 km et 1 700 m de D+

Le tarif de 15 € est valable jusqu’au 31/08 ; après cette date, il passera à 18 €. Clôture des inscriptions le 13/09.

1 € de votre participation sera reversé à DigestScience.

Avant le départ

Café d’accueil, viennoiseries, plaque de cadre à installer de façon visible sur votre vélo pour le chronométrage.

Durant l’effort

1 ravitaillement sur le parcours Gérard BOULARD de 80 km.

2 ravitaillements sur le parcours Alain LAPIERE de 135 km.

Ces collations sportives vous seront proposées dans des cadres agréables et des environnements naturels pour vous permettre de profiter de notre belle Thiérache.

A votre retour

Un food truck vous préparera une saucisse grillée accompagnée de sa portion de frites fraîches et une boisson (bière pression ou soft) vous sera servie.

Un diplôme de participation avec votre chrono vous sera remis ainsi qu’une médaille personnalisée. .

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for the first edition of the Bosses de Thiérache on hilly road courses.

Beautiful scenery to give your calves and cardiovascular system a good workout!

Two routes are available: start times are flexible between 6 a.m. and 8 a.m.

– The “Gérard BOULARD” route = 80 km and 1,000 m of elevation gain

– The “Alain LAPIERE” route = 135 km and 1,700 m of elevation gain

The 15 € fee is valid through August 31; after that date, it will increase to 18 €. Registration closes on September 13.

1 € from your entry fee will be donated to DigestScience.

Before the start:

Welcome coffee, pastries, and a frame plate to be attached in a visible location on your bike for timing purposes.

During the race:

1 refreshment station on the 80-km “Gérard BOULARD” route.

2 refreshment stations on the 135-km “Alain LAPIERE” route.

These sports snacks will be served in pleasant settings and natural surroundings so you can enjoy our beautiful Thiérache region.

Upon your return:

A food truck will prepare a grilled sausage for you, served with a portion of fresh fries and a drink (draft beer or soft drink).

You’ll receive a certificate of participation with your time, as well as a personalized medal.

L’événement Bosses de Thiérache Guise a été mis à jour le 2026-08-14 par OT du Pays de Thiérache