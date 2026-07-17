Vide-grenier Guise
samedi 5 septembre 2026 · Guise
Informations pratiques
Guise
Vide-grenier
858 Rue des Docteurs Devillers Guise Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
L’association Les jours heureux organise le 2ème vide grenier de l’Ehpad dans le jardin de l’établissement de 10 h à 16 h, 858 rue des docteurs Devillers.
L’association Les jours heureux organise le 2ème vide grenier de l’Ehpad dans le jardin de l’établissement de 10 h à 16 h, 858 rue des docteurs Devillers. .
858 Rue des Docteurs Devillers Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 55 55
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English :
The organization Les jours heureux is hosting the 2%E8th garage sale at the nursing home in the facility’s garden from 10 a.m. to 4 p.m. at 858 Rue des Docteurs Devillers.
L’événement Vide-grenier Guise a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache
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