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AGENDA · Guise

Vide-grenier Guise

samedi 5 septembre 2026 · Guise

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
858 Rue des Docteurs Devillers
Ville
02120 Guise
Département
Aisne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guise

Vide-grenier

858 Rue des Docteurs Devillers Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

L’association Les jours heureux organise le 2ème vide grenier de l’Ehpad dans le jardin de l’établissement de 10 h à 16 h, 858 rue des docteurs Devillers.
L’association Les jours heureux organise le 2ème vide grenier de l’Ehpad dans le jardin de l’établissement de 10 h à 16 h, 858 rue des docteurs Devillers.   .

858 Rue des Docteurs Devillers Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 55 55 

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English :

The organization Les jours heureux is hosting the 2%E8th garage sale at the nursing home in the facility’s garden from 10 a.m. to 4 p.m. at 858 Rue des Docteurs Devillers.

L’événement Vide-grenier Guise a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache

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