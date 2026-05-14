Guise

Grande braderie du 15 Août

Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Grande brocante dans tout le centre ville de Guise !

Cette brocante est réservée principalement aux brocanteurs, amateurs et professionnels, ainsi qu’aux collectionneurs.

Venez nombreux !

Grande brocante dans tout le centre ville de Guise !

Cette brocante est réservée principalement aux brocanteurs, amateurs et professionnels, ainsi qu’aux collectionneurs.

Venez nombreux ! .

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 9 86 26 81 66 tupagguise@gmail.com

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English :

Big flea market in Guise town center!

This flea market is mainly reserved for amateur and professional second-hand dealers, as well as collectors.

Come one, come all!

L’événement Grande braderie du 15 Août Guise a été mis à jour le 2026-05-14 par OT du Pays de Thiérache