Grande braderie du 15 Août Guise
Grande braderie du 15 Août Guise samedi 15 août 2026.
Guise
Grande braderie du 15 Août
Guise Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Grande brocante dans tout le centre ville de Guise !
Cette brocante est réservée principalement aux brocanteurs, amateurs et professionnels, ainsi qu’aux collectionneurs.
Venez nombreux !
Grande brocante dans tout le centre ville de Guise !
Cette brocante est réservée principalement aux brocanteurs, amateurs et professionnels, ainsi qu’aux collectionneurs.
Venez nombreux ! .
Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 9 86 26 81 66 tupagguise@gmail.com
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English :
Big flea market in Guise town center!
This flea market is mainly reserved for amateur and professional second-hand dealers, as well as collectors.
Come one, come all!
L’événement Grande braderie du 15 Août Guise a été mis à jour le 2026-05-14 par OT du Pays de Thiérache
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