Informations pratiques

Saverne

Botanique musicale avec Maxime Knepfler

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

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D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Botanique musicale avec Maxime Knepfler Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région