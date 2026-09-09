UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saverne

Botanique musicale avec Maxime Knepfler Saverne

samedi 12 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
D 1004
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Botanique musicale avec Maxime Knepfler

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

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D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38  contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Botanique musicale avec Maxime Knepfler Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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