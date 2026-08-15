Boucan Canard brocante culturelle et vide-plantes à Carelles Le Bois Bouvier Carelles
dimanche 6 septembre 2026 · Le Bois Bouvier · Carelles
Informations pratiques
Carelles
Boucan Canard brocante culturelle et vide-plantes à Carelles
Le Bois Bouvier Boucan Canard Carelles Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante culturelle et vide-plantes
Le dimanche 6 septembre de 11h à 18h, le Boucan Canard vous invite à une journée de chine autour de la culture sous toutes ses formes, de la littérature à la musique, de la photo aux plantes.
Au cours de la journée, L’étagère ukrainienne proposera des lectures et des échanges autour de la culture ukrainienne.
Toute petite restauration POP-CORNS / Falafels et BAR sur place
Amenez vos Picnics, pleds et transats pour un confort total
Entrée gratuite
Paiement en espèces seulement / pas de CB
Organisé par l’assocation Projet Cluster .
Le Bois Bouvier Boucan Canard Carelles 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 15 64 50
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English :
Cultural Flea Market and Plant Sale
L’événement Boucan Canard brocante culturelle et vide-plantes à Carelles Carelles a été mis à jour le 2026-07-31 par Bocage Mayennais Tourisme