Boucan Canard Ciné-concert à Carelles Le Bois Bouvier Carelles

Informations pratiques

Carelles

Boucan Canard Ciné-concert à Carelles

Le Bois Bouvier Boucan Canard Carelles Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Ciné-concert en plein air | Projection de courts-métrages en musique live

Le samedi 15 août, de 18h à minuit, le Boucan Canard vous invite à une belle soirée de cinéma en plein air autour d’une sélection de courts-métrages tombés dans le domaine public.

Petits et grands pourront y découvrir ou redécouvrir les grandes figures de l’art comique, des pionniers du cinéma muet aux merveilles de l’animation. Georges Mélies, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Alice Guy, Jacques Tati, Max Fleischer, Len Lye, Hermína Týrlová…

Pour rendre l’expérience encore plus vivante, certains films seront sonorisés en live par un groupe de musiciens à géométrie variable.

Programme

18hoo ouverture des jardins

19hoo/21hoo Picnic et Jeux en bois dans une ambiance Guinguette

21hoo/minuit Ciné-Concert

Entrée unique 5 euros

Toute petite restauration POP-CORNS / Falafels et BAR sur place

Amenez vos Picnics, pleds et transats pour un confort total

Paiement en espèces seulement / pas de CB

Organisé par l’association Projet Cluster .

Le Bois Bouvier Boucan Canard Carelles 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 15 64 50

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English :

Cin%E9—Open-Air Concert | Screening of Short Films Accompanied by Live Music

L’événement Boucan Canard Ciné-concert à Carelles Carelles a été mis à jour le 2026-07-31 par Bocage Mayennais Tourisme