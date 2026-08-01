Boucan Canard Ciné-concert à Carelles Le Bois Bouvier Carelles
samedi 15 août 2026 · Le Bois Bouvier · Carelles
Informations pratiques
Carelles
Boucan Canard Ciné-concert à Carelles
Le Bois Bouvier Boucan Canard Carelles Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Ciné-concert en plein air | Projection de courts-métrages en musique live
Le samedi 15 août, de 18h à minuit, le Boucan Canard vous invite à une belle soirée de cinéma en plein air autour d’une sélection de courts-métrages tombés dans le domaine public.
Petits et grands pourront y découvrir ou redécouvrir les grandes figures de l’art comique, des pionniers du cinéma muet aux merveilles de l’animation. Georges Mélies, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Alice Guy, Jacques Tati, Max Fleischer, Len Lye, Hermína Týrlová…
Pour rendre l’expérience encore plus vivante, certains films seront sonorisés en live par un groupe de musiciens à géométrie variable.
Programme
18hoo ouverture des jardins
19hoo/21hoo Picnic et Jeux en bois dans une ambiance Guinguette
21hoo/minuit Ciné-Concert
Entrée unique 5 euros
Toute petite restauration POP-CORNS / Falafels et BAR sur place
Amenez vos Picnics, pleds et transats pour un confort total
Paiement en espèces seulement / pas de CB
Organisé par l’association Projet Cluster .
Le Bois Bouvier Boucan Canard Carelles 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 15 64 50
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English :
Cin%E9—Open-Air Concert | Screening of Short Films Accompanied by Live Music
L’événement Boucan Canard Ciné-concert à Carelles Carelles a été mis à jour le 2026-07-31 par Bocage Mayennais Tourisme