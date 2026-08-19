Boucle d’art : art, nature et patrimoine au Port-Launay, La Gerbetière – Maison Audubon, Couëron

Informations pratiques

Boucle d’art : art, nature et patrimoine au Port-Launay 19 et 20 septembre La Gerbetière – Maison Audubon Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, le quartier du Port-Launay s’associe au GALM et créé « Boucle d’art et les 17 lieux » pour faire découvrir le patrimoine et la création artistique à travers un parcours chez les habitants.

Le programme propose une immersion dans l’art, la nature et le patrimoine du quartier du Port-Launay à Couëron. Vous pourrez visiter des expositions chez l’habitant, participer à des ateliers créatifs, et profiter de balades et de spectacles.

Au programme :

Parcours chez l’habitant en 17 lieux d’expositions pour découvrir notamment sculpture, création textile, peinture, dessin, photographie, céramique, tapisserie…

Visites guidées du Port-Launay

Expositions et animations à La Gerbetière – Maison Audubon avec atelier artistique, théâtre, dégustation de Berligou, découverte des oiseaux, bibliothèque, moments conviviaux…

>> Découvrez le programme complet

Informations pratiques

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 11h à 18h

Port-Launay, Couëron et La Gerbetière – Maison Audubon, 1 rue des Bergeronnettes

Accès libre et gratuit

Plus d’informations : contact@galm-coueron.fr

La Gerbetière – Maison Audubon 1 rue des Bergeronnettes, Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.ville-coueron.fr/wp-content/uploads/2026/08/programme-boucle-dart-1.pdf »}, {« link »: « mailto:contact@galm-coueron.fr »}]

À l’occasion des Journées du patrimoine, le quartier du Port-Launay s’associe au GALM et créé « Boucle d’art» pour faire découvrir le patrimoine et l’art à travers un parcours chez les habitants.

GALM