Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

En bord de Loire, profitez d’une soirée de projection de courts métrages. La sélection variée puise dans le cinéma patrimonial, documentaire, d’animation, de fiction…Pensez à amener chaises, plaids et coussins.Avec l’association La boîte carrée. Mercredi 26 août – 21h30-23hEsplanade Jérémie-HuguetGratuitTout public

Esplanade Jérémie Huguet Couëron 44220



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