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Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron mercredi 26 août 2026.

Lieu : Esplanade Jérémie Huguet

Adresse : Quai Jean-Pierre-Fougerat - Bords de Loire

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 21:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 21:30 – 23:00
Gratuit : oui  Tout public 

En bord de Loire, profitez d’une soirée de projection de courts métrages. La sélection variée puise dans le cinéma patrimonial, documentaire, d’animation, de fiction…Pensez à amener chaises, plaids et coussins.Avec l’association La boîte carrée. Mercredi 26 août – 21h30-23hEsplanade Jérémie-HuguetGratuitTout public

Esplanade Jérémie Huguet Couëron 44220


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